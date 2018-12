Riik hakkab hüvitama laste kaasaegseid insuliinipumpasid

Sikkuti sõnul aitab see muudatus paljusid peresid, kus kasvab diabeetikust laps. «Lapsele võib olla keeruline seletada, miks tema veresuhkru jälgimine ja vajadusel insuliini süstimine on elulise tähtsusega. See tekitab kogu perele ärevust ja stressi,» ütles ta. Kaasaegne insuliinipump muudab aga laste jaoks haigusega toimetuleku kergemaks ja annab ka vanematele kindlustunde, et lapse veresuhkur on kontrolli all.