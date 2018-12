Kas tead? Põhjus, miks esineb südamevähki nii harva

Süda on haavatav paljude keskkonnamõjude ning haiguste osas, ent iroonilisel kombel on see vähi eest üsna hästi kaitstud. «Enamik südamelihase rakke ei suuda jaguneda ega kasvada. Need rakud on spetsialiseerunud oma põhilistele funktsioonidele ning neil on olemas mehhanismid, mis ei võimalda neil taastekkida,» kirjeldas kardioloog. Kuna rakud pole võimelised kiiresti taastuma, on neil seepärast väga raske ka parandada südamekahjustusi.