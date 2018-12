Kaasasündinud südamerikkega pisipoiss sai annetajate toel koju ravile

Kaheaastasel Johannil on mitraalklapi düsplaasia ja raske klapi puudulikkus. Poissi on ravitud kirurgiliselt, mille käigus implanteeriti talle proteesklapp. Proteesklapi tõttu vajab laps püsivat ravi vere hüübimist vähendava varfariiniga ehk ravimiga Marevan, mille annustamine sõltub vere hüübivusnäitaja INR tasemest. Selle kontrollimiseks on lapsele vajalik koju soetada INR mõõtmise analüsaator ja testribad. See vahend ja mõõtmiseks vajalikud testribad ei kuulu aga haigekassa kompenseeritavate vahendite nimekirja.