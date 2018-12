Miks tekib peapööritus, kui liiga kiirelt püsti tõused?

Kiiresti püstiseismisest tingitud pearinglus on seotud vererõhuga, kirjutab Reader’s Digest. «Kui tõused kiirelt püsti, tuleb mängu puhas gravitatsioon – veri liigub ülalt rohkem jalgadesse, alakehasse,» selgitas kardioloog Nadia Sutton. Seda nähtust nimetatakse ortostaatiliseks hüpotensiooniks. See tähendab, et pikaliasendist püsti tõustes langeb vererõhk tugevalt, sest suur kogus verd liigub järsku jalgadesse. Seega sel hetkel võib pisut väheneda vere liikumine südamesse ning tekkida vererõhu langus. See omakorda põhjustabki pearingluse.

«Ülakehas asuvad veresooned tavaliselt kitsenevad püsti tõustes, et tagada tõusmisel stabiilne vererõhk,» lisas kardioloog. Kui vererõhk on aga niigi madal, siis on ka tõenäolisem, et koged sellist peapööritust. Suttoni sõnul on see aga lühiajaline nähtus ning seda ei saa pidada eraldiseisvaks haiguseks. «Kui veresooned kohanevad keha püstise asendiga, siis möödub kohe ka pearinglus,» sõnas ta.