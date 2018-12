Psühholoog räägib, milline keskkond aitab stressist kõige kiiremini taastuda

«Loodusevaated ja ka looduses viibimine – uuringud näitavad, et inimesed taastuvad stressist kiiremini, nende tähelepanu taastub kiiremini ja nad saavad ka kõrgemaid punkte näiteks vaimse võimekuse testides, kui nad on kogenud loodust,» märkis Sternfeldt.

Psühholoogi sõnul ei pea stressi maandamiseks tingimata loodusesse suunduma, vaid selle saab tuua talvel ka enda tuppa. «Ka fotodel on selline omadus, et need töötavad enam-vähem võrdväärselt nagu looduses viibimine ise. Saame korraks lülitada välja oma tahtliku tähelepanu ja lasta sel rännata – sellel hetkel saamegi taastuda,» märkis psühholoog. Ta lisas, et lõõgastus tuleb siis, kui ei ole kindlat eesmärki, millele tingimata peame keskenduma.

Pimedal ajal aitab stressist vabaneda ka keskkonna õdusate elementidega sisustamine. «Küünlad on mõnusad. Inimesed on ju aastasadu tule ümber koondunud – soe tunne tekib,» tõdes Sternfeldt.

Tõenduspõhist keskkonnadisaini on rakendatud nüüd ka Tallinna Laste Turvakeskuses. «Kindlasti on pinged kerged tekkima seal. Heaolu tekkeks on vaja rahuldada kolm põhivajadust: kompetentsus, autonoomsus ja seotus. Meil on vaja eduelamusi, valikuid ja valikuvabadust, ja meil on vaja tunda, et oleme osa millestki suuremast. Saame lapsi kaasata sellesse disainiprotsessi ja sellega juba rahuldada neid vajadusi,» sõnas psühholoog.