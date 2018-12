Arstid hämmingus: 11aastase tüdruku opereerimatu ajukasvaja kadus müstiliselt

«See on väga ränk haigus. Sa ei saa korralikult neelata, mõnikord kaob nägemine, kahaneb liikumisvõime ja viimaks on raskusi hingamisega,» tõdes doktor Virginia Harrod Texases asuvast Dell`i lastehaiglast.

Pärast diagnoosi oli Roxli ennustatav elulemus viis kuud. Kui ta hakkas saama kiiritusravi, palusid ta vanemad, et juhtuks ime – ja nad said selle!

Tavaliselt on kiiritusravi elu pikendav protseduur, mis ei vabasta kasvajast. Roxli kasvaja kadus aga täielikult pärast kahte kuud kiiritusravi. Arstid ei suuda imetabast paranemist kuidagi seletada. «See oli tõeliselt uskumatu. Kasvajat pole magnetresonantstomograafia piltidel enam üldse näha, mis on ülimalt ebatavaline,» märkis Harrod.

Arstid tõdevad, et ajukasvaja võib kunagi tulla tagasi, aga praegu on Roxli sama aktiivne nagu ta seni alati on olnud.