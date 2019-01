Vaata otse! «Tuhat tervist» uurib, kuidas insult võimalikult väikse kahjuga üle elada

Eestlasi kummitab viimasel ajal üha rohkem üks karm haigus, insult. See ei tapa, aga teeb tihti liikumisvõimetuks, võtab kõnevõime või aheldab lausa elu lõpuni voodisse. Õnneks on tänapäeval palju viise, kuidas insult võimalikult väikese kahjuga üle elada.

Samuti vaatame apteekide tehnikaimet, videoapteeki: miks need kummalised putkad eriti innovaatilistes apteekides on ja mis tolku neist õieti on?

