Neli toitu, mis annavad nahale kauni välimuse

Mida vältida?

1. Kookosõli

Praegu populaarne kookosõli võib poore ummistada. Kui märkad akne vallandumist suu ümbruses, mõtle õli vahetamist mõne muu taimse õli vastu, näiteks päevalilleseemneõli vastu.

2. Vadakuvalk ehk valgupulber

Üks väike uuring leidis, et see koostisosa võib aknet tekitada. Muutusi nahas võib märgata, kui loobuda batoonidest ja pulbritest, mis seda sisaldavad.

3. Kõrge glükeemilise indeksiga toidud

Kõrge glükeemilise indeksiga toidud on näiteks saiatooted, magustatud hommikusöögihelbed, valge riis. Need toidud tõstavad veresuhkru taset ning põhjustavad sellega ka hormoonide taseme tõusu. Nahale on kasulikum tarbida kiudainerikkaid täisteratooteid.

4. Piimatooted

Enamike piimatoodete tarbimine stimuleerib hormoonide tootmist ning lisaks sellele sisaldavad need ka samu aknet tekitavaid hormoone, mis pärinevad lehmadelt.