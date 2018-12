Teeme selgeks: kas õhtul pärast kella 20 söömine teeb paksuks?

Kui mõtled kaloritele, siis pole söömise kellaaeg tegelikult meeletult oluline, kirjutab MyFitnessPal spordiblogi. See tähendab, et senikaua, kui sööd kaloraažilt vähem kui energiat kulutad, peaks kaalulangus edenema sõltumata õhtusöögi kellaajast.

Enamasti pole vahet, kas sööd õhtusööki kell 18, 19, 20 või 21. Kui suudad sel kellaajal süüa toitva tervisliku eine ja jääda oma eesmärgi juurde, ei juhtu sellest midagi. Pigem on probleem see, et paljud kipuvad õhtuti söömisega liialdama ning ebatervislikult näksima ja see soodustabki kaalutõusu. Seetõttu on mõistlik päeva jooksul korralikult süüa, kaloraaži jälgida ning jätta õhtuks piisav varu. Kui tuled õhtul koju väsinuna, närvilisena ja oled pool päeva nälginud, on märksa suurem tõenäosus üle süüa.