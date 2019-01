Saladus kroonilise väsimuse sündroomi ümber hakkab lahenema

Selle peamiseks sümptomiks on ekstreemne ja järeleandmatu väsimus. Sellele lisanduvad veel lihas- ja liigesvalu, uneprobleemid ja gripilaadsed sümptomid, vahendab Medical News Today .

Teadlased ei ole veel suutnud tuvastada, mis kroonilise väsimuse sündroomi põhjustab. Võimalikeks põhjusteks on pakutud bakteriaalsed – või viirusinfektsioonid, muutused immuunsüsteemis või hormonaalses tasakaalus ja vaimse tervise ebakõlad.

Aastatega on kasvanud huvi immuunsüsteemi rolli vastu sündroomi kujunemisel. Tihti on sümptomid hakanud ilmnema pärast haiguse põdemist. Pärast sümptomite tekkimist on aga raske hinnata, kuidas toimis organism varem.