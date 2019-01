Vaata otse! «Tuhat tervist» teeb selgeks, kuidas vältida talviseid kõhuviirusi

Kes ei teaks kedagi, kes väidaks, et tal on laktoosi- või gluteenitalumatus või toiduallergia? On see alati nii või on tegu rohkem moehaigustega ja mis vahe neil kolmel õieti on? Lisaks kimbutavad talvisel ajal inimesi erinevad kõhuviirused ja toidumürgitused. Kuidas end nende eest kaitsta ja mida ette võtta, kui põhi läheb totaalselt alt ja vetsupoti kallistamine elutegevuse halvab? Teeme puust ja punaseks, kuidas vältida kõhuviirusi.

Lisaks külastame kõige ägedamat tervishoiumuuseumi, kus on püsinäituste kõrval püsti pandud Heiti Pavese pisi-ilma fotonäitus. See on mees, kelle mikrofotograafia töid on avaldatud isegi mainekas National Geographic'u ajakirjas. Oma hea tervise nippe ja legendaarse sära saladusi jagab kustumatu teledaam Sirje Eesmaa.