Arstide töövahend, mis võib olla kaetud ohtlikute bakteritega

Stetoskoobid ja valged kitlid on kujunenud justkui meditsiinitöötajate sümboliks, kuid hoolimata sellest, et stetoskoopi kasutatakse südame, kopsude, soolte ning isegi vere voolamise kuulamiseks, pole seade alati nii puhas kui võiks.

Uuest uuringust selgus, et intensiivravi osakonnas kasutatavatel stetoskoopitel oli märkimisväärne bakterite tase. Mõned bakterid olid eriti kõrge osakaaluga, nende hulgas näiteks Staphylococcus aureus, mis võib põhjustada tõsist infektsiooni.

Hetkel ei saa siiski väita, et stetoskoop on haiglas tekkivate infektsioonide üheks põhjustajaks, selleks on vaja täiendavaid uuringuid.