Suitsetamisest loobumine toob head tervisemõjud vaid loetud tundidega

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on tubakatarvitamine peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Inimesed, kes alustavad suitsetamist teismelisena ning suitsetavad kaks aastakümmet või enam, surevad WHO andmetel keskmiselt 20–25 aastat varem kui need, kes ei ole kunagi suitsetanud. Lisaks sellele, et suitsetajad varem surevad, on neil suurem tõenäosus haigestuda paljudesse pahaloomulistesse kasvajatesse.