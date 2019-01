Kardioloog Margus Viigimaa sai suure tunnustuse osaliseks

Viigimaa pälvis teenetemärgi tervislike eluviiside propageerimise ning südame tervist väärtustavate üleriigiliste ja maakondlike konverentside organiseerimise eest.

Viigimaa on teenetemärgi üle õnnelik, märkides: «See on tunnustus mitte ainult mulle, vaid ka meie haiglale ja selle südametervise kabinetile.» Ta lisas, et südametervise kabinet on olnud viimased 15 aastat Eesti juhtiv struktuur südamehaiguste ennetamises.

«Me juhtisime Eesti südame-veresoonkonnahaiguste preventsiooni programmi ja viisime selle igapäevapraktikasse, tegeleme raskete düslipideemiate ja raviresistentse hüpertensiooni diagnoosimise ning raviga. Meie keskus on tunnistatud Euroopa hüpertensiooni ühingu ektsellentsikeskuseks ning osaleme mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides,» selgitas Viigimaa.

Viigimaa on 14 aastat olnud Tallinna tervisenõukogu liige ja teinud tihedat koostööd ka Harjumaa tervisenõukoguga. Eriti viljakas on olnud ühine tegevus südamenädalate (viimastel aastatel südamekuude) tegevuste planeerimisel ja elluviimisel, mida Viigimaa on korraldanud juba 25 aastat ning mis on andnud oma panuse elanike südametervise parandamisse. Ta on esinenud südametervise alaste loengutega mitmetes Harjumaa valdades. Viigimaa kinnitab, et jätkab seda tegevust suurima heameelega ka edaspidi.

Eesti kardioloogide seltsi presidendi Priit Kampuse sõnul on Viigimaa olnud aastakümneid kardioloogia eriala eeskõneleja ja propageerija mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvahelisel tasemel, aidanud Eestisse tuua väga suuri rahvusvahelisi konverentse, koolitusi ja uuringuid.

«Viigimaa on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert, kes ka sageli kutsutud lektor nii kardioloogia suurtel kongressidel kui ka eri riikide erialaseltside üritustel. Tema rahvusvahelisest mõõtmest annab kindlasti mõista ka asjaolu, et ta on mitme riigi erialaseltsi auliige,» lisas Kampus.

Margus Viigimaast Eesti kardioloogide seltsi president aastatel 2003-2005 ja 2013-2015

2018. aastast Eesti kardioloogide seltsi auliige

Eesti kardioloogide seltsi juhatuse liige ning epidemioloogia ja preventsiooni töögrupi juht

Pikaaegne Tartu Ülikooli kardioloogia dotsent

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) professor

Eesti hüpertensiooni ühingu president, Euroopa hüpertensiooni ühingu juhatuse liige

Rahvusvaheliste teaduskonverentside eestvedaja, mitme rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige

Mitme Euroopa erialaseltsi auliige

Rootsi hüpertensiooni ühingu, Ungari hüpertensiooni ühingu, Bulgaaria hüpertensiooni liiga ja Kasahstani kardioloogide assotsiatsiooni auliige

Ukraina meditsiiniteaduste akadeemia kuldmedal

Eesti Vabariigi Punase risti III klassi teenetemärk

Harjumaa teenetemärgi pälvisid veel: