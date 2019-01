Neuroteadlane avaldab parima aja, mil trenni teha

New Yorgi Ülikooli neuroteadlase Wendy Suzuki sõnul on just hommikusel treeningul suurepärane mõju ajule, vahendas Reader’s Digest. «Treening, mida tehakse hommikul esimese asjana, aktiveerib ajus neurotransmitterite töö just vahetult enne aega, mil pead aju tööle- või kooliminekuks valmis seadma,» selgitas ta. See turgutab nii mälu kui ka suurendab keskendumisvõimet - seega hommikuse trenniga tagad endale eduka päeva.

Suzuki hinnangul ei pruugi õhtusel treeningul olla ajule samaväärselt positiivset mõju kui hommikusel. Põhjus on lihtne – enamik meist kasutab aju lihtsalt aktiivsemalt päeva jooksul, õhtul enam niivõrd efektiivset mõttetööd ei tehta.

«Seega minu soovitus on saada treeningust maksimaalne kasu just hommikul, et päeva jooksul oleks kognitiivne võimekus kõige efektiivsem,» lisas neuroteadlane. Ajule parima efekti tagamiseks soovitab ta trennis pulsi üles saada vähemalt kolmel-neljal korral nädalas.