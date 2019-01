Veebruarist hakkavad retseptiravimite ehtsust kinnitama turvaelemendid

Pooled internetis müüdavatest ravimitest on võltsitud

WHO hinnangul moodustavad võltsitud ravimid umbes kümme protsenti kogu maailma ravimiturust. Täpseid andmeid võltsitud ravimite esinemise kohta on raske koguda, arenenud riikides on see umbes üks protsent ja arengumaades üle 10 protsendi müüdavatest ravimitest.

Veebi vahendusel müüdavatest ravimitest on WHO andmetel üle 50 protsenti võltsingud. Eestis on seni avastatud seaduslikus tarneahelas üks võltsimisega seotud juhtum – ravim oli ehtne, kuid võltsitud oli ravimi partiiga kaasas olnud kvaliteedisertifikaati.