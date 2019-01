Puust ja punaseks: milliseid tervisehädasid tekitab vitamiinimürgistus?

Normi piirest suuremas koguses ei tohiks keegi vitamiine võtta, sest liigne vitamiinikogus on organismile lisakoormus. Igasugune (alates 150% normi ületav) bioaktiivse aine ülejääk kahjustab organismi otseselt, rääkimata hiigeldoosidest, mille manustamine on põhjendatud ainult eriseisundite puhul ning arsti kontrolli all. Tarvilik on teada mõne vitamiini liigtarvitamise tagajärjel tekkivaid hüpervitaminoosi tunnuseid.