Lapse hirmust paksuks minna võib tekkida söömishäire

Ülekaalu puhul saavad lapsed ise üsna hästi aru, mis nendega toimub. Halb on aga, kui laps kuuleb seda näiteks narrivalt sõbralt. Toitumisekspert Sirli Kivisaare sõnul on vahel selline kius isegi põhjendamatu ning siis on vanema ülesanne lapsele lihtsalt selgitada, et tema pikkuse ja vanuse juures on selline kaal täiesti normaalne.