Treener annab nõu, mida jälgida niivõrd lihtsa treeningu, kui kõndimise juures

Personaaltreener Alexis Graig sõnas portaalile Pop Sugar , et paljudel inimestel on kõndimisel vale kehahoiak, mis vähendab tegevusest saadud kasu ja suurendab vigastuste riski.

Kõndimine on lihtne ja täiesti tasuta võimalus treenimiseks kaalu langetamiseks. Umbes poolest tunnist päevas piisab, et toetada kaalu langetamist, suurendada vastupidavust ja parandada südame tervist.

Kõndimisel peaks keskenduma pöiale maandumisele ning igal sammul tõukama tagumise jala pöiast. See tundub paljudele veider, sest enamasti ollakse harjunud astuma läbi kanna. Kannatõuge tekitab põlves ülepainde, mis loob kehas soodsa pinna erinevate vigastuste tekkeks. Kehale on kasulikum tõsta esimest põlve üles ja maanduda nii palju pöiale, kui võimalik. Samuti on soovituslik hingata kõndimise rütmis ja eelistada ninahingamist, soovitas treener.