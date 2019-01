Vaata otse! «Tuhat tervist» uurib, kuidas käituda dementse lähedasega

Dementsusega inimesed Eesti ühiskonnas on üha kasvav probleem ja puudutab erineval määral umbes 100 000 inimest. Mida aga mõistust ja mälu kaotava lähedasega peale hakata, kuidas ja kust abi otsida? Õnneks on loodud ühing Elu dementsusega, mille tegevjuht teema lahti seletab ja nõuandeid jagab.

Lisaks teeme selgeks, mis on loovteraapia ja kellele see mõeldud on? Kui koos spetsialistiga joonistada, meisterdada või muusikat kuulata, võib sellest olla oluliselt rohkem tolku, kui arvata oskame. Samuti otsime viise, kuidas puhata ja niisutada silmi, et termin «oma silm on kuningas» ikka jätkuvalt käigus saaks olla.