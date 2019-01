Tüvirakkude siirdamine osutus efektiivseks noori tabava raske haiguse ravis

Sclerosis multiplex ehk polüskleroos on autoimmuunne haigus, mis mõjutab närvisüsteemi. See on noori inimesi invaliidistavaist kesknärvisüsteemi haigustest kõige levinum. Umbes 85 protsenti patsientidest diagnoositakse haiguse tagasilangevas vormis, kus sümptomid, nagu pearinglus, valu ja hägustunud nägemine, esinevad hooti ning neile järgneb taastumine. Sellele haiguse vormile nähtigi uuringus tüvirakkude siirdamisest saadud kasulikku mõju.

Uuringu miinuseks on selle väike osalejate arv ning samuti ei vaadeldud seal kahte kõige uuemat ja efektiivsemat ravimit, mida uuringu alguses veel saadaval ei olnud. Varasemad uuringud on näidanud, et progresseeruva polüskleroosiga haiged ei saanud tüvirakkude siirdamisest kasu. Tüvirakkude siirdamist peetakse eksperimentaalseks, sest sellega on varasemalt kaasnenud suuremad riskid ning seda on seostatud ka surmajuhtumitega. Praegu on surmarisk väga väga väike, kuid mõned eksperimentaalsed tüvirakkude siirdamise meetodid on vähem arenenud ning ka uuringu juhi sõnul peaks ravi sooritama vaid suur ülikoolihaigla, kus on meetodiga pikk kogemus. Burt kasutas uuringus keemiaravimeid, millega on pikaaegselt ravitud verevähke.