Vaata otse! «Tuhat tervist» uurib, miks tuleb maoprobleemi uurimiseks terve kaamera alla neelata?

Paljud on kuulnud, et söögitoru- ja maomurede korral tuleb «mõõka neelata», mis on jube, aga vajalik ja siiski üleelatav tunne. Aga kui vaevavad sisemised verejooksud ja probleem on maost allpool, kuidas siis vaevuste põhjus välja selgitada? Vastus on imelihtne: tuleb alla neelata terve kaamera koos valgustuse, saatja ja akuga. Õnneks on see mahutatud väikese kapsli sisse. Uurimegi lähemalt, mis on kapselendoskoopia ja millal seda uuringut tehakse.