Hea leid: piisav uni paneb aju vähem valu tundma

California Berkley ülikooli neuroteaduse- ja füsioloogiaprofessor Matthew Walker uuris koos doktorandi Adam Krausega, kuidas mõjutavad magatud tunnid aju valu tunnetamist ning leidsid, et unepuudus muudab valutunde suuremaks, vahendab Medical News Today .

Teadlased mõõtsid algul osalejate valuläve peale korralikku ööund. Kui valulävi oli käes, korrati protseduuri peale magamata ööd. Terves grupis tundsid magamata osalejad madalama temperatuuri juures ebamugavust, kui esimeses katses. Vigastus on küll sama, kuid vahe on selles, kuidas aju ilma piisava uneta valu hindab.

Uurijad leidsid, et aju somatosensoorne ajukoor ehk ajuosa, mis on seotud valutundlikkusega, oli vähe maganud osalejatel hüperaktiivne. See kinnitas teadlaste hüpoteesi, mille järgi unepuudus häirib valuga seotud ajuosasid.