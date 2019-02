Võltsinguid tuvastav uus süsteem võib tõsta ravimite hindu - mida peaksid sellest teadma?

Eestis rakendub 9. veebruarist üleeuroopaline ravimite turvaelementide süsteem, mis võimaldab kontrollida ravimi ehtsust igas ravimi tarneahela etapis. «Võltsravimite levik on kasvav probleem kogu maailmas. Osa neist võib sattuda seaduslikku tarneahelasse,» rääkis ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel võib kümme protsenti kogu maailma ravimitest olla võltsitud ja need põhjustavad aastas 100 000 kuni miljoni inimese surma.