Võta vikerkaar appi: kuidas värviliste toitudega immuunsust tugevdada?

Kõik köögiviljad, mis sisaldavad D-vitamiini, tulevad immuunsüsteemile kasuks. Roheliste köögiviljade alla käivad ristõielised taimed, näiteks rukola, brokoli, Brüsseli kapsad, lehtkapsas ja peakapsas. Need köögiviljad on täis immuunsusele kasulikke toitaineid, E, C, ja K vitamiini, karotenoide, folaate ja mineraale. Lisaks vitamiinidele ja mineraalidele on ristõielistes köögiviljades koostisosa indool. On leitud, et indool-3-karbinool vähendab nii eesnäärme- kui rinnavähirakkude kasvu, suurendab maksa detoksifikatsioonivõimet ning takistab inimese papilloomviiruse kasvu, mis on seotud emakakaelavähiga.