Ohtlik vähisümptom, mida on näha väikelast pildistades

Kuigi n-ö valgel silmal võib olla teisigi põhjuseid, siis ohtlikeim neist on retinoblastoom – silma võrkkesta haruldane, ent alla 5-6-aastastel lastel siiski enim esinev silmavähi vorm, edastab Reader’s Digest. Selle üks esimesi märke ongi n-ö valge silm ehk leukokooria – läbipaistmatu valge ala pupillil, mille põhjustab valgust peegeldav kasvaja. Kui fotol on selline asi ühel silmal selgelt nähtav, siis teisel silmal on üldjuhul tavaline punane refleks, selgitas neuro-oftalmoloog Howard R. Krauss. Leukokooria võib olla märgatav ka siis, kui laps on pimedas või kunstlikult valgustatud ruumis.

Ameerika vähiliidu andmeil moodustab lapseea retinoblastoom umbes kaks protsenti laste vähijuhtudest. «Enamikel juhtudel on silmade asümmeetriline refleks siiski märk mõnest muust tähelepanu nõudvast probleemist – Coats’i haigusest, kataraktist ehk hallkaest, toksokariaasist,» lisas Krauss. Retinoblastoomile võivad veel aga viidata ühe silma nägemiskadu, punetus, ärritus, valu, ebaühtlus. Kui oled lapsel märganud silmas valget kuma või muid sümptomeid, on mõistlik viia ta laste- või silmaarsti juurde. Kui jätta mure silmadega tähelepanuta ja ravita, võib see muutuda pöördumatuks, hoiatas dr Krauss. Retinoblastoomi puhul on varajane avastamine võtmesõnaks, sest nii on võimalik see kontrolli alla võtta. Kui vähk levib aga silmast edasi, on tervenemisvõimalus juba väiksem.