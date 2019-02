Vaata otse! «Tuhat tervist» annab nutikaid nippe tülikast köhast vabanemiseks

Seekordne saade pakub uusi vaatenurki vanadele teemadele: võtame luubi alla erinevad köhad ja mida köha korral ikkagi ette võtta, et see elu segama ei hakkaks. Räägime nutihaigustest: mis juhtub meie käte, kaela ja kuklaga, kui me pidevalt oma telefonides, tahvlites ja arvutites passime ja põhjust on, sest taastusarstide juurde jõuab järjest enam nutiseadmetest põhjustatud kaebustega patsiente.

Räägime ka talvisest juuksehooldusest, et pusadest ja staatilisest elektrist saaks möödanik. Kas teadsid, et alati ei peagi pead šampooniga pesema, vaid piisab ka sellest, kui märgadesse juustesse ainult palsamit panna?

