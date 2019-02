Tanja uued ilulemmikud: veidike lõhna, grammike värskendust!

Bionike Eye tursetevastane silmaümbruskreem – Silmad on minu jaoks tundlik teema, kuna viimasel ajal ma ei saa väga palju magada. Minu probleem on nn pandasilmad. Kreem on tursetevastane ja kerge tekstuuriga, peale kandes tekitab mõnusa jahutava tunda. Imendub hästi.

Vichy Slow Age öökreem-mask – Ma olen Vichy kreemide fänn! Mul on endal kodus palju erinevaid Vichy tooteid, kuid just seda kreemi veel ei olnud. Natuke erilisema lõhnaga ja mõnusa tekstuuriga kreem jättis pärast kasutamist mõnusa jahutava tunde. Igatahes oli minu nahk väga rõõmus!

Jowae niisutav veesprei – Kasutan veespreisid päris tihti, kui nägu vajab väikest värskendust. See vesi on meeldiva lõhnaga, kuid minu jaoks oli sel võib-olla natukene liiga tugev lille lõhn. Aga värskendas ilusti!

Idun näopuhastusvaht ja Idun päevakreem kuivale nahale – Need tooted on mõeldud naistele, kellele meeldivad lõhnatud kreemid. Mulle meeldib, kui ilutooted veidi lõhnavad, näiteks värskelt või veidi magusalt. Ent see on maitseküsimus. Vaht puhastas ilusti naha, kuid tugeva lavameigi eemaldamiseks kasutasin igaks juhuks lisaks ka niisket salvrätikut. Kreem oli veidi rasvasema koostisega, mis on just suurepärane kuivale nahale.