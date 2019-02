Televiisori vaatamine on seotud selle vähiliigi varase tekkega

JNCI Cancer Spectrum teadusajakirjas avaldatud uuring on üks esimesi, mis uurib pärasoolevähi varast teket seoses ülemäärase istumisega - eelnevad uuringud on sellelel võimalusele viidanud.

Pärasoolevähi esinemise määr on viimastel aastakümnetel 20-49aastaste hulgas oluliselt tõusnud. Varase tekkega pärasoolevähk on tavaliselt agressiivsem kui vanurieas arenev. Samuti on diagnoosimise hetkeks vähk arenenud tihti nii kaugele, et väljavaated on kehvad.