Teadlased tegid kindlaks: kas hea haridus hoiab Alzheimeri tõve eemal?

Dementsus on tõusuteel, sealhulgas selle levinuim vorm Alzheimer, vahendab Medical News Today.

Praegu pole dementsuse vastu ravi, mis suudaks selle välja ravida või vajutada haiguse arengule piduri – kasutatavad arstimid suudavad selle progresseerumist vaid mõnevõrra edasi lükata. Sestap on eriti oluline mõista dementsuse tekkimise riskitegureid. On teada, et oluliselt tõstavad riski suitsetamine ja vähene füüsiline aktiivsus. Oluliseks ennetusvahendiks on tervislik toitumine.

Paljud eksperdid on kaldunud arvama, et hea haridus kaitseb dementsuse tekke eest või vähemalt lükkab võimalikult kaugele selle alguse, kuna koolis aju treenimine omab juhtivat rolli kognitiivses arengus. Ent kas see ikka aitab kognitiivse tagasilanguse vastu?

Hiljuti avaldati sellele küsimusele vastust otsiv uuring teadusajakirjas Neurology. Teadlased võtsid vaatluse alla 2899 inimest, kes nõustusid läbima igal aastal ülevaatuse ja annetama oma ajud surma järgselt teadusele.

Keskmiselt olid uuringusse värvatud 78-aastased ja kaheksa aasta jooksul kujunes ühel neljandikul välja dementsus. Uurijad jagasid uuritavad kolme gruppi: need, kes koolis käinud 17 või rohkem aastat, 13-16 aastat ja 12 aastat või vähem.

Teadlased leidsid, et isegi pärast aastakümneid hariduse omandamist olid kauem koolis käinute kognitiivsed funktsioonid paremad.

Siiski, vastupidiselt varem arvatule, ei kaitsnud kõrgem haridustase dementsuse ega aeglase kognitiivse tagasilanguse eest.