Ema suurim hirm sai teoks: arst teatas, et laps võib olla Downi sündroomiga

Paarilt küsiti, kas nad soovivad koorionibiopsiat, mille käigus viiakse nõel kõhu kaudu läbi emakaseina ja võetakse platsentast proov, või vereproovi ja ultraheli abil riski taset hindavat OSCARi testi. «Sellal oli OSCARi test veel tasuline ja meile kui oma elu alustavatele noortele käis selle maksumus üle jõu,» tunnistas naine. Koorionibiopsia protseduur oli naisele väga hirmutav. «Nähes, milline oli selle protseduuri jaoks mõeldud nõel, olin paanikas. Mõtlesin, et kannatan ära ja olen lapse pärast kõigeks valmis,» ütles Agnes. Protseduur sai tehtud – torge oli küll valus, kuid talutav. «Kõige õudsem hetk saabus haiglast lahkudes parklas, sest siis olid kohutavad valud. Õnneks oli auto lähedal, sain toibuda ning end tühjaks nutta.» Tema sõnul tuli oodata seitse piinarikast päeva, et tulemus teada saada. «Õnneks selgus, et meie tütar on terve. See oli uskumatu pingelangus, mida selle teate saamise järel tundsime.»