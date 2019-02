Kuidas teada, et sööd liiga vähe valke, rasvu või süsivesikuid

Makrotoitained on suured peamised toitained, mida keha toimimiseks vajab. Keskmiselt peaksime toidust saama 40–50 protsenti süsivesikuid, 15–20 protsenti valku ja 30–35 protsenti rasva. Ühe või teise olulise toitainegrupi puudus või üleküllus viib keha tasakaalust välja ning võib tekitada terviseprobleeme, vahendab Redbook.

Esimene märk valgupuudusest on lihasmassi kaotus ja väsimus. Kui me ei saa toiduga piisavalt valku või oleme haiged, korvab keha puudujäägi lihasvalkudega, et elundeid töös hoida. Siiski on tänapäevast toitu süües vähetõenäoline, et valgupuudus tekiks. Kõrge valgusisaldusega toidud on liha, mereannid, munad, piimatooted ja kaunviljad. Liiga palju valku võib kehale samuti ebamugavust valmistada ning tekitada kõhukinnisust ja krampe.

Süsivesikud on keha esmane energiaallikas. Seedeprotsessid lagundavad suurema osa süsivesikuid glükoosiks, mis on tõhusaim energiaallikas, mida meie keha koed igapäevaseks töötamiseks kasutavad. Suurim glükoosi ja seega ka süsivesikute tarbija on aju. Aju vajab vähemalt 150 grammi süsivesikuid päevas, et täisvõimsusel töötada. Süsivesikuid sisaldavad tärkliserikkad köögiviljad nagu kartulid, oad ja mais, samuti piimatooted. Kõige enam seostatakse süsivesikutega aga leiba, pastat, riisi ja suhkrut. Süsivesikutega liialdamisele viitavad puhitus ja janu. Puudust näitab aga väsimus, kõhukinnisus, isu süsivesikute järele ja keskendumisraskused.