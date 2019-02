Milline tee on külmetushaigusega võitlemiseks kõige tõhusam?

Sidrunitee või värske sidrunimahla pigistamine taimetee sisse on haigushooajal vana tava. Teaduslikult pole aga tõestatud, et sidrun haige kurgu terveks raviks.

Roheline tee sisaldab palju antioksüdante, mis aitavad keha toetada võitluses haigustekitajatega. Roheline tee aitab tugevdada immuunsüsteemi ja soodustab ka ainevahetust. See annab kehale täiendava energiasööstu ja võitlusvalmiduse, aga pole andmeid, et roheline tee lühendaks haiguste kestvust.

Taimeteed ei sisalda kofeiini, nii et nende tarbimine ei kiirenda väga tarviliku vee välja viimist organismist. Eriti hästi maitsevad need loodusliku magusaine ehk meega. Kummeli ja piparmünditee on olnud ammused haigusest taastujate lemmikud. Pea silmas, et kummeliteed ei soovitata juua siis, kui oled rase.