5 nutikat nippi, kuidas trennijärgselt üleöömist ennetada

Treening ei anna õigustust pärast seda panna nahka pitsa, hamburger või friikartulid, kirjutab Runtastic spordiblogi. Tihtipeale hindame trennis kulutatud kaloreid üle ning sööme rohkem, kui tegelikult kehal oleks lihaste kasvuks vaja. Või on variant, et süüakse lihtsalt ebatervislikult. Kuidas saaks seda vältida?

Mõtle kaloritele. Viiekilomeetrisel jooksul kulutatud kalorite hulk ei pruugi olla samaväärne sellega, mille tahaksid sisse süüa kausitäie jäätisega. Näitavad ka uuringud, et tihti mõtestame valesti kaloreid, mille ära kulutame ning mille toiduga saame. Trennijärgselt on kahtlemata parem valik toidukord, milles leidub kvaliteetseid süsivesikuid, valke ja rasvu. Ei tasu unustada ka teadlikku söömist – kui võtad aega, et toitu nautida, mitte ei ahnitse seda kiirelt sisse, võid sellega samuti tarbida vähesemal määral kaloreid.

Küsi endalt, kas oled ikka näljane. Kui sa ei tihka kohe jaatavalt vastata, tasub enne juua vett – äkki sa ei joonud trenni ajal piisavalt? Janu aetakse sageli näljaga sassi. Seega enne söömist võiks juua klaasitäie vett. Kui kõht ikkagi koriseb, siis pärast lühikest treeningut vajad enamasti vaid vahepeala, näiteks Kreeka jogurtit pähklite ja marjadega. Pärast pikemat ning intensiivsemat treeningut valmista aga toekas, lihaste kasvu ja taastumist soodustav põhitoidukord.

Söö regulaarselt. Kui pärast trenni tabab tohutu nälg, on võimalik, et sa pole päeva jooksul piisavalt söönud. Regulaarsed toidukorrad hoiavad veresuhkru stabiilsena ning see ennetab ka ülesöömise ohtu. See, kui tihti süüa, sõltub aga juba täpsemalt elustiilist, keha vajadustest ja enda eesmärkidest. Igal toidukorral võiks aga tarbida nii valku, rasva kui ka süsivesikuid, mis hoiavad kõhu täis ja annavad samas energiat.

Ajasta oma treeningud targalt. Kui pärast trenni vaevab alati nälg, siis tasubki trenniaeg sättida nii, et pärast seda saaksid kohe süüa oma põhitoidukorra. Sealjuures pole vahet, kas see oleks hommiku-, lõuna- või õhtusöök – planeerimine annab võimaluse oma energiavarud õigel hetkel taastada ning ennetab mõttetut näksimist ja ülesöömist.