5 varast märki, mis aitavad tabada «vaikset tapjat» emakakaelavähki

Inglismaal lõi mõned nädalad tagasi laineid 49-aastase Julie haiguslugu. Naine kaotas võitluse emakakaelavähile, olles olnud kolm aastat õige diagnoosita, kirjutab Mirror . Õigeaegne vähi avastamine on kriitilise tähtsusega – siis on ravi tavaliselt edukas.

Papilloomiviirus on tavaline seksuaalsel teel leviv viirus ja enamik emakakaelavähi juhtumeid on sellega seotud. Papilloomiviiruse vastu HPV-vaktsiiniga juba koolieas immuunsuse loomine on hea viis seda vältida.

Kui sind kimbutab mõni järgnevatest probleemideks, peaksid pöörduma arsti poole, et välistada võimalus, et need on emakakaelavähi varased ilmingud.