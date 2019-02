Tervisele kõige ohtlikumat keharasva on üsna kerge kaotada

Keharasv võib inimese tervist mõjutada erinevalt sõltuvalt sellest, kuhu rasv koguneb, kirjutab MyFitnessPal spordiblogi. Näiteks kätel, jalgadel ja tuharatel asuvat rasva nimetatakse subkutaanseks ehk nahaaluseks, kõhupiirkonnast leiame aga tõenäolisemalt vistseraalse rasva, mis tähendab, et rasv paikneb elundite ümber. Nahaalune rasv hoiab meid soojas, pehmendab kukkumist ning selles säilitatakse täiendavaid kaloreid. Ka vistseraalses rasvas säilitatakse energiat, kuid kuna see paikneb rohkem keha sisemuses organite ümber, siis katsuda seda me ei saa.

Rasva ülesanne ei ole aga pelgalt energiavarusid säilitada. See toodab ja vabastab kehas ka mitmeid hormoone. Kuna vistseraalne rasv asub organite ümbruses, on see tegelikult hormoonide vabastamiseks kehv asukoht. Lisaks võib vistseraalse rasva kõrge tase tõsta halva kolesterooli taset ja vererõhku ning muuta insuliinitundlikkust, mis omakorda tõstab II tüübi diabeedi tekkeriski.

Vistseraalse rasvaga võivad kimpus olla ka peenikesed inimesed. Rasva koguse saab kindlaks teha kehaanalüüsiga, kuid on ka teisi vahendeid, mis annavad umbmääraselt märku, kas organeid ümbritseva rasvaga on probleeme või mitte. Näiteks õuna ja pirni kehakujuga inimesi ohustab suur vistseraalse rasva hulk. Pirnikuju puhul kipub rasv kogunema puusadesse ja reitesse, õunad säilitavad aga rasvkudet rohkem ülakehas ja kõhus. Jälgida tasub ka oma taljeümbermõõtu ning talje ja puusade suhet. Üldine reegel näeb ette, et naise taljeümbermõõt ei tohiks ületada 89 cm ja mehel 102 cm. Taljet tuleks mõõta naba juurest ning lõõgastunud asendis, mitte kõhtu sees hoides. Puusaümbermõõdu saad teada siis, kui mõõdad seda puusade kõige laiemast kohast. Talje ja puusade suhte saab välja arvutada, jagades taljeümbermõõdu puusade omaga. Ideaalis ei tohiks see tulemus meestel ületada ühte ja naistel 0,8-t.

Kuna vistseraalne rasv asub maksa läheduses, siis on seda suhteliselt kerge põletada. Nahaalune rasvkude seevastu on jonnakam. Kahjuks ei ole seni veel leiutatud vahendit, mis põletaks rasva korraga ühest kindlast kehapiirkonnast. Parim nõuanne on siinkohal üldine tervisliku eluviisi edendamine.