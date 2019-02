Tervisenõu: kui kiirelt tasub naisel pärast sünnitust trenni naasta?

Sünnitusjärgne periood on kohanemisperiood, mil naised peaksid andma enda kehale ja vaimsele poolele aega taastumiseks nii rasedusest kui ka sünnitusest ning mitte liigselt end aktiivse sportimisega koormama. Taastumisperiood ja selle kulgemine on individuaalne, kuid sõltub ka sünnituse kulust ja viisist. Sünnitusviisist või sünnitusega kaasnenud tervisemuredest sõltub ka, kui aktiivne naine sünnituse järel võiks olla.

Väga paljud naised tunnetavad tugevat survet kiiremas korras naasta aktiivse sportliku tegevuse juurde, kaotamaks rasedusega kogunenud liigset kehakaalu. Alustuseks on piisav füüsiline aktiivsus ka igapäevategevused, enne harjutustega taasalustamist oleks vajalik meditsiiniline läbivaatus. Naistele tasub meelde tuletada, et ka 15–20-päevane treeningutevaba periood viib arvestatava skeletilihaste kõhetumiseni ja vajalik on piisav aeg organismi taaskohanemiseks koormustega.