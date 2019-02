Looduslähedus lapsepõlves vähendab vaimse tervise riske poole võrra

Uuringu autor Engemann sõnas, et nende tulemused on ainulaadsed, sest põhinevad massiivsel andmekogul Taani registritest. Kasutati elukoha andmeid, haigusdiagnoose ja võrreldi neid satelliidipiltidega, mis näitasid, kui palju rohealasid iga inimest lapsepõlves ümbritses. Kõikide nende andmete töötlemise tulemusena selguski, et mida kauem elas inimene alates imikueast kuni 10-aastaseni saamiseni looduse lähedal, seda parem oli tema vaimne tervis hilisemas elus.

Inimesed üle maailma kolivad aga maapiirkondadest linnadesse paremate võimaluste pärast ning ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu andmetel elab hetkel 55 protsenti maailma rahvastikust täisehitatud piirkondades. Arvatakse, et 2050. aastaks kasvab see number 68 protsendini. Uurijad väidavad edasi, et linnades tuleks pöörata rohkem tähelepanu olemasolevate rohealade kaitsmisele ja uute looduskeskkondade loomisele. Varasemad uuringud on juba välja toonud, kuidas õhu- ja mürasaaste linnakeskkonnas vaimset tervist halvendab ning aina rohkem nähakse, et loodus on oluline psühholoogilise heaolu allikas.