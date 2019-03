Vaata otse! «Tuhat tervist» võtab luubi alla meeste «allpool vööd» tervisemured

See, et Eesti mees ei jaga naljalt oma muresid, laieneb ka tervisele - kui allpool vööd on midagi valesti, läheb ta küll apteeki tooteid uurima, aga naljalt proviisorilt abi ei küsi. Uurime, mida siis apteegist soetada, kui tuul ei püsi enam purjedes või tilgad püksis ja pidev tualetiskäimine ei lase naisel öösel magada.

Lisaks võtame algosadeks lahti erinevad tabletid ja kapslid ning uurime, mida on neil ühist ja mida erinevat. Kas teadsid, et kui neelad tableti kuivalt alla, siis riskid sellega, et raviaine ei saagi maos lahustuda?

Räägime ka vaimsest tervisest, täpsemalt madalast enesehinnangust. Mida see endast kujutab ja miks me siis endasse ei usu, selgitab kliiniline psühholoog. Tuntud inimese rubriigis otsime üles harukordselt energilise Lauri Hermanni - mehe, kes vaatab Rocky filme ja rokib ise nii raadio Elmari hommikuse ärataja kui ka bändimehena. Koos saatejuht Indrek Ventmanniga peetakse maha korralik kätekõverduste turniir.