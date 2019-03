Viis tervislikemat pähklisorti, mida tasub näksida

Pähklid on suurepärane kombinatsioon tervislikest rasvadest, kiudainetest ja valkudest. Nendes sisalduvad toitained võitlevad nii nälja kui südamehaigustega, aitavad kauem elada ja võivad isegi targemaks teha, vahendab Men´s Health.

Lisaks mono- ja polüküllastumata rasvhapetele sisaldavad mõned pähklid põletikuga võitlevaid oomega-3-rasvhappeid ja antioksüdante. Üldiselt on parim süüa erinevaid pähkleid, et nende unikaalseid omadusi kombineerida ning need viis pähklisorti on kasulikkuse poolest esirinnas.

1. Kreeka pähklid

Need mitte ainult ei näe välja nagu ajud, vaid ka kaitsevad meie mõtlemisorganit. 2019. aasta uuring ajakirjas Nutrients leidis, et regulaarselt Kreeka pähkleid söönud inimestel esines depressiooni 26 protsenti vähem kui pähkleid mitte söönutel. Teiste pähklite söömine seostus kaheksa protsenti madalama depressiooniriskiga. Kreeka pähklid maitsevad suurepäraselt, kui need on segatud Kreeka jogurtisse koos värskete marjade ja kookoshelvestega.

2. Pistaatsiapähklid

Pähklite seast on pistaatsiates kõige vähem kaloreid ja enim kiudaineid. Need on täis antioksüdante, sealhulgas luteiini ja zeaksantiin, mis annavad pähklitele nende kauni rohelise värvi ja võivad kaitsta silmi, nahka ja südant.

3. Pekanipähklid

Puupähklitest sisaldavad need kõige vähem süsivesikuid. Nendes olevad fenoolid teevad need heaks suupisteks peale intensiivset treeningut, kui kehale kahjulike vabade radikaalide tase tõuseb. Samuti on pekanipähklid ühed parimaid loodusliku beeta-sitosterooli allikaid, mis aitavad alandada kolesterooli ning on uuringutes näidanud ka head mõju suurenenud eesnäärmele.

4. Mandlid

Mandlid sisaldavad puupähklitest kõige rohkem kaltsiumit, samuti palju E-vitamiini ja tsinki, mida seostatakse viljakusega. Viimane võib selgitada hiljutist uuringut ajakirjas Journal of Clinical Nutrition, kus nähti, et 14 nädalat mandleid söönud meestel tõusis spermatosoidide arv ning seemnerakud olid elavamad ja liikuvamad.

5. Maapähklid