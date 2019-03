«Vaikne tapja» emakakaelavähk lühendab märkimisväärselt eluiga

Eestis on haigestumus ja suremus emakakaelavähki üks kõrgemaid Euroopas. Emakakaelavähk on väga tõsine haigus - pärast selle diagnoosimist elab 80 protsenti haigetest kauem kui aasta ja 40 protsenti kauem kui 5 aastat. Haiguse kujunemise algjärgus tekib emakakaela rakkude düsplaasia, kus rakkude normaalne kasvamine häirub.

Alates 2018. aastast vaktsineeritakse Eestis tasuta riikliku immuniseerimiskava raames inimese papilloomiviiruse vastu 12-14-aastaseid tütarlapsi. Vaktsineerimise peamine eesmärk on hoida ära HPV-st tingitud vähke, eelkõige emakakaelavähki. Filippova sõnul on HPV vaktsiine maailmas kasutatud alates 2006. aastast, tänaseks on üle maailma manustatud enam kui 270 miljonit HPV vaktsiini doosi. Turustamiseelsete kliiniliste uuringute faasis on nii kahe-, nelja- kui ka üheksavalentse HPV-vaktsiini efektiivsust ja ohutust hinnatud enam kui 90 000 inimesel ning peale turuletulekut erinevates uuringutes veel sadadel tuhandetel patsientidel.

«Nende tulemusel on ravimiametid hinnanud vaktsiini efektiivseks ja ohutuks,» kinnitas Filippova. Tema sõnutsi on HPV vaktsiinide pikaajalist kaitseefektiivsust tõestanud mitmed mahukad teadusuuringud. Maailmas on juba olemas esimesed uuringud, mis on kokku võtnud senise umbes kümneaastase «päriselul põhineva» HPV-vaktsiini kasutamise kogemuse. Uuringute kohaselt on HPV-vaktsineerimise hõlmatusega riikides kõige kõrgema emakakaelavähi tekkeriskiga tüvedesse (16 ja 18) nakatumine vähenenud umbes 90 protsenti.