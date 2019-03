Suuvee kasutamine tõstab vererõhku

On teada, et soolestikus elavad bakterid mõjutavad tervist, aga vähem on räägitud suubakterite seosest erinevate terviseprobleemidega. Erinevaid igemehaigusi uurides on leitud seos Alzheimeri tõve, südame-veresoonkonna ja hingamisteede probleemidega. Hiljutine vähiuuring andis tõendust, et ühe suus elava bakteriliigi vohamine paneb kiiremini kasvama kolorektaalse vähi.