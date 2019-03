Vaata otse! «Tuhat tervist» teeb sissevaate organidoonorluse põnevasse maailma

«Tuhat tervist» tähistab pisikest juubelit, 25. saadet, mis tähendab, et inimeste ette on toodud täpselt 100 põnevat terviseteemat. Aga latti ei saa alla lasta ja seekord teeme juttu organidoonorlusest. Kui palju meil on häid inimesi, kes oma maise teekonna lõppedes oma organid teistele annetavad ja seeläbi kellegi elu päästavad? Milliseid organeid üldse Eestis siiratakse ja kuidas see kõik täpsemalt käib?

«Tuhat tervist» on põnev tervisesaade Kanal 2 eetris laupäeviti kell 9.10. Saade sisaldab kõikvõimalikke kasulikke nõuandeid ja soovitusi tervisevallast. Räägitakse tervislikust eluviisist ja haiguste ennetamisest kuni ravini välja. Kui vähegi hoolid oma tervisest, siis on see saade just sulle! Saatejuht on Indrek Ventmann.