Teadlased tegid kindlaks: vaimne seisund mõjutab vähki põdeva inimese väljavaateid

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil tuleneb peaaegu kolmandik vähijuhtumitega seotud surmasid muudetavatest riskiteguritest ja käitumisviisidest. Nende alla läheb madal füüsiline aktiivsus, suitsetamine, alkoholi tarbimine, ebatervislik toitumine, vahendab Medical News Today .

Peaaegu pooltel nendest oli lastud hinnata ka vaimse tervise olukorda ja 7900 said kiiret psüühiaatrilist abi. Ligi 4000 nendest oli hospitaliseeritud vaimse tervise probleemide tõttu viie aasta vältel, mis eelnesid vähidiagnoosile.

Uuringu peamine autor pakub ka välja, miks see nii võib olla. Klaassen ütleb, et psühholoogiline stress, mis sageli saadab vaimse tervise probleemide puhul, võib nõrgestada keha kaitsemehhanisme. Depressioon ja stress võivad mõjutada keha immuunsüsteemi järelvalvefunktsiooni, kahjustades võimet tuvastada ja võidelda vähiga. Klaassen paneb uuringu valguses meditsiinitöötajatele südamele, et vastse vähidiagnoosiga patsientide puhul võiks pöörata tähelepanu ka nende eelnevale vaimse tervise probleemide ilmnemisele, mis aitaks ravi paremini planeerida.