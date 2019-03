Hingamispuudulikkuse ja seljaajukahjustusega Reili saab maailmast osa tänu elektrilisele ratastoolile

6-aastane Reili sündis diafragmaalsongaga ning teisel elukuul avastati ka tüsistusena seljaajukahjustus. Ta vajab suurema osa ööpäevast hingamisaparaadi tuge ning sellest johtuvalt on raskendatud ka suukaudne söömine. Seljaaju kahjustuse tagajärjel on ta õlavöötmest altpoolt halvatud ning vajab seetõttu ööpäevaringselt järelvalvet ja hooldust. Seljaaju kahjustusest tulenevalt ei suuda Reili kontrollida oma kehatüve ning alajäsemete lihaste tööd, kuid ülajäsemete motoorika on osaliselt säilunud ning ajapikku ka paranenud.

Pere soovis soetada Reilile koduseks kasutamiseks elektrilise ratastooli, millel on mitmest aspektist lapsele positiivne mõju. Esiteks tagab see lapsele iseseisva liikumisvõimaluse ning seega ka suurema sotsiaalse kaasatuse nii perekondlikesse tegevustesse kui ka ühiskonda laiemalt. Teiseks soodustab liikumine tema sensomotoorset arengut, kuna võimalus uute kogemuste saamiseks ja iseseisvaks avastamiseks ning õppimiseks on suurem. Pere on soetanud kolm aastat tagasi Reilile riikliku toe abil välitingimustesse sobiva elektrilise ratastooli, mis on end kuhjaga ära tasunud. Kahjuks ei saa seda ratastooli suuruse ja õuest koguneva mustuse tõttu kasutada toas, eelkõige kuna Reili on lamav laps ja veedab suure osa ajast põrandal mängides. Kuna riigi abiga teist ratastooli soodustusega soetada ei saa, siis leidis pere lapsele korralikus seisus kasutatud ratastooli, mille soetamisse andis 90 protsenti ehk 2941 euro suuruse panuse Lastefond.

Lisaks jätkab Lastefond heade annetajate toel Reilile vajaliku ravitoidu, toitmissüsteemide, süstalde ja süstevee eest tasumist kuus ca 230 euroga. Lapse ema märgib, et Lastefondi annetajate toetus on olnud väga oluline ja tänuväärne. «Olete teinud meie elu elamise võimalused inimväärsemaks ning meil on olnud võimalus panustada ka ise lisaks meditsiinivahendite soetamisele muudele väga vajalikele Reili arengut toetavatele abivahenditele.»

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves märgib, et fond on Reilit toetanud juba üle viie aasta ja näinud selle aja jooksul uskumatut arengut. «Tüdruk, kelle prognoos oli jääda täielikult lamavaks lapseks, on täna elektrilise ratastooliga ise ringi liikuv, maailma vastu huvi tundev, elav ning rõõmsameelne tüdrukutirts. Hämmastav, kuidas pere on leidnud jõudu, jaksu ja erinevaid võimalusi Reilit järjepidevalt ja väsimatult arendada ning õpetada,» avaldab ta. «Meil on äärmiselt hea meel, et heade annetajate toel oleme saanud pisutki abiks olla raviga seonduvate kulude katmisel ning perel on jäänud rohkem jõudu ja vahendeid panustada muude oluliste asjade jaoks.»