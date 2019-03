Neli harjumust, mis tõstavad märkamatult vererõhku

Kergeid valusid käsimüügiravimitega tohterdavatel inimestel võib vererõhk kõikuda. Põletikuvastased ravimid, nagu naprokseen ja ibuprofeen võivad vererõhku tõsta. Samuti võivad näitajaid tõsta ninakinnisuse vastased ravimid. Retseptiravimitest võivad vererõhku tõsta vaimse tervise ravimid, suukaudsed rasestumisvastased tabletid, immunosupressandid, vähiravimid ja steriodid. Seetõttu on vajalik nende ravimite võtmist arstiga arutada.

Nii alkohol kui kofeiin panustavad vererõhu tõusu. Selle vältimiseks on soovituslik tarbida vähem kui 300 milligrammi kofeiini päevas, mis teeb umbes 2–3 tassi. Alkoholi puhul on soovituslik üle ühe joogi päevas mitte juua. Rohelise tee ekstrakt ja teised kofeiini sisaldavad joogid ja toidud, näiteks matcha, suurendavad kõik adrenaliini. Seega teevad need inimese erksamaks, kuid sellega koos tõuseb ka vererõhk.