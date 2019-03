Välismeedias on tänavu palju kõneainet pakkunud vähivorm BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma). Tegemist ei ole aga rinnavähiga, vaid suurerakulise lümfoomiga, mis esineb rinnaimplantaate kandvatel naistel. USA plastikakirurgide liidu hinnangul on seni maailmas teada 688 vähijuhtu, sealjuures 265 haigestumist ja üheksa surmajuhtu USAs. Jaanuaris andis Soome rahvusringhääling Yle teada, et üle lahe saab või on saanud selle kasvaja vastast ravi kaheksa naist.