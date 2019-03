Kroonilise valu puhul võetakse mõnel juhul eesmärgiks elukvaliteedi parandamine ja siis ongi juba hästi. «Kõigile vastan, et me pole mustkunstnikud, käeliigutusega valu ära ei pühi, aga olukord on parandatav. Teha väljakannatamatust valust vähem häirivad tundmused, seda me suudame.»

Kroonilise valu kohta on teadlastel veel palju avastada. Teatakse, et sel on geneetiline eelsoodumus, seos sugukromosoomidega, mille tõttu on naistel kümme korda rohkem kroonilist valu kui meestel. Jäseme amputatsiooni korral tekib ka fantoomvalu naistel kümme korda sagedamini. Operatsioonide eel on oluline psüühiline seisund – kui lõikusele saabutakse depressioonis või ärevusseisundis, kasvab Gabovitši sõnul mitu korda risk protseduuri järgseks krooniliseks valuks.