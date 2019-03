Globaalne uuring: millal hakkavad eri paigus elavaid inimesi mõjutama vananemisega seotud haigused

Teadusajakirjas The Lancet Public Health avaldatud uuring näitas, kui hästi või halvasti inimesed üle maailma vananevad. Vaadeldi, millal kogevad inimesed keskmiseid 65-aastasel inimesel esineda võivaid tervisemuresid ning leiti, et see ajavahemik võib üle maailma kõikuda kuni 30 eluaastat.