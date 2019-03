Vaata otse! «Tuhat tervist» teeb sissevaate verekeskuse telgitagustesse

Veel uurime, millised iluvitamiinid aitavad kevadel rutem tulla ehk räägime ainetest, mis lasevad särada nii nahal, küüntel kui juustel. Otsime üles ühe ägeda paari- ja suhteterapeudi ja räägime tülidest paarisuhtes - miks me siis ikkagi tülitseme, mis hetkeni on tülidest kasu ja jagame praktilisi soovitusi, kuidas konfliktid mõistlikult ja konstruktiivselt ära lahendada.

«Tuhat tervist» on põnev tervisesaade Kanal 2 eetris laupäeviti kell 9.10. Saade sisaldab kõikvõimalikke kasulikke nõuandeid ja soovitusi tervisevallast. Räägitakse tervislikust eluviisist ja haiguste ennetamisest kuni ravini välja. Kui vähegi hoolid oma tervisest, siis on see saade just sulle! Saatejuht on Indrek Ventmann.